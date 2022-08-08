Пожар на складе OZON в Подмосковье удалось полностью ликвидировать спустя пять дней
Возгорание началось в здании склада в минувшую среду, 3 августа.
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
Мощный пожар на складе OZON в подмосковной Истре удалось полностью ликвидировать спустя пять дней. Об этом сообщили в МЧС.
«Полная ликвидация пожара в Истре 18.00», - заявили в экстренных службах.
Возгорание началось в здании склада в минувшую среду, 3 августа. Утром на следующий день в экстренных службах заявили, что открытое горение удалось ликвидировать.
По информации Следственного комитета, в данный момент рассматриваются несколько возможных причин пожара на объекте. Среди них, в частности, короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.