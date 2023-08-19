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Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Марина Крижановская
04:34 19.08.2023
Президент России заслушал доклады начальника ГШ ВС РФ Герасимова и других высших офицеров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Там он провел совещание.

Во время него Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих направлений. В совещании с президентом участвовали и другие высшие офицеры группировки. Об этом информировали в пресс-службе президента РФ.

В конце апреля Владимир Путин посещал штаб «Днепр» в Херсонской области и штаб «Восток» в ЛНР. Для военнослужащих это стало огромным сюрпризом и большим удивлением, «потому что никто этого не ожидал, было видно по глазам».

Во время своего визита глава РФ подарил военнослужащим икону, принадлежавшую одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи и поздравил их со светлым праздником Пасхи

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