Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Там он провел совещание.

Во время него Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, а также командующих направлений. В совещании с президентом участвовали и другие высшие офицеры группировки. Об этом информировали в пресс-службе президента РФ.

В конце апреля Владимир Путин посещал штаб «Днепр» в Херсонской области и штаб «Восток» в ЛНР. Для военнослужащих это стало огромным сюрпризом и большим удивлением, «потому что никто этого не ожидал, было видно по глазам».

Во время своего визита глава РФ подарил военнослужащим икону, принадлежавшую одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи и поздравил их со светлым праздником Пасхи.