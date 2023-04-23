Оператор Путина рассказал о реакции военных на неожиданный приезд президента в зону СВО

Ранее глава государства побывал в штабе «Днепр» в Херсонской области и штабе «Восток» в ЛНР.

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Оператор президента России Владимира Путина рассказал, что генералы в зоне спецоперации не ждали приезда главы государства.

Речь идет о посещении российским лидером штабов «Днепр» в Херсонской области и «Восток» в ЛНР.

«Выходит из автомобиля президент, для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал...было видно по глазам», - сказал он Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Оператор объяснил, что некоторых генералов предупредили, что им нужно будет встретить «кого-то высокопоставленного, но без конкретики».

После того, как президент приехал, его привели в штаб. Там о его приезде также никто не знал, никакой подготовки не было. Видно было по обстановке, что идет рабочий процесс, никто не прибирался, отметил оператор.