В стране и мире На Землю пришел первый снимок лунной поверхности со станции «Луна-25» Ирина Елагина Состоялась первая съемка лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л. © Фото: ИКИ РАН Читайте нас на: «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. ИКИ РАН поделился кадрами, которые пришли на Землю. Снимок сделан 17 августа в 08.23 по московскому времени. «Запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», - сообщили ученые. Для научного мира это уникальное событие. «Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна», - отметили в ИКИ РАН. Исследователи космоса уверены, что новые кадры спутника Земли значительно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман. Напомним, что «Луна-25» совершает полет к естественному спутнику Земли и 14 августа передала первые фотографии из космоса. Экспертное мнение и аналитика