На Землю пришел первый снимок лунной поверхности со станции «Луна-25»
«Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. ИКИ РАН поделился кадрами, которые пришли на Землю.
Снимок сделан 17 августа в 08.23 по московскому времени.
«Запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», - сообщили ученые.
Для научного мира это уникальное событие.
«Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна», - отметили в ИКИ РАН.
Исследователи космоса уверены, что новые кадры спутника Земли значительно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман.
Напомним, что «Луна-25» совершает полет к естественному спутнику Земли и 14 августа передала первые фотографии из космоса.