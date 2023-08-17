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На Землю пришел первый снимок лунной поверхности со станции «Луна-25»

Ирина Елагина
17:15 17.08.2023
Состоялась первая съемка лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л.
На Землю пришел первый снимок лунной поверхности со станции «Луна-25»
© Фото: ИКИ РАН
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«Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. ИКИ РАН поделился кадрами, которые пришли на Землю.

Снимок сделан 17 августа в 08.23 по московскому времени.

«Запечатлен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Координаты центра кратера соответствуют 75 градусам южной широты и 135 градусам западной долготы», - сообщили ученые.

Для научного мира это уникальное событие.

«Невидимый с Земли кратер Зееман является уникальным объектом на лунной поверхности и вызывает большой интерес у исследователей - высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна», - отметили в ИКИ РАН.

Исследователи космоса уверены, что новые кадры спутника Земли значительно дополняют имеющиеся в настоящее время сведения о кратере Зееман.

Напомним, что «Луна-25» совершает полет к естественному спутнику Земли и 14 августа передала первые фотографии из космоса. 

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