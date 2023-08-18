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Станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, готовясь к посадке

Анастасия Бобылева
13:45 18.08.2023
В Роскосмосе сообщили, что автоматическая станция «Луна-25» успешно скорректировала окололунную орбиту, ее посадка на естественный спутник запланирована на 21 августа.
Станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, готовясь к посадке
© Фото: Роскосмос
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Автоматическая станция «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту, готовясь к посадке на естественный спутник Земли. Об этом проинформировал Роскосмос.

«Сегодня в 09.20 по московскому времени двигательной установкой автоматической станции была выполнена коррекция орбиты длительностью 40 секунд. Ее цель - обеспечение наилучших условий для последующего построения предпосадочной орбиты», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Уточняется, что коррекция прошла успешно и бортовые системы станции работают в штатном режиме.

Сейчас «Луна-25» находится на орбите спутника Земли. Ее посадка на поверхность Луны запланирована на 21 августа. Как рассказали в Роскосмосе, она значительно отличается от своих предшественниц, поскольку  совершит посадку в околополярной области, в отличие от советских лунных станций, которые делали это в районе экватора.

Ранее было опубликовано фото полета «Луны-25». Оно было сделано во время перелета станции к естественному спутнику Земли.

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