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Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске

Вероника Волосунова
09:17 18.08.2023
На конгрессе обсудят противодействие распространению фашистской идеологии и недопуск искажения истории.
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
© Фото: Руслан Кривобок, РИА Новости
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На II Международный антифашистский конгресс в Минске «Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм» приедут представители более 30 стран. Об этом сообщили в Минобороны России.

Конгресс проходит в Минске по инициативе Минобороны Беларуси при поддержке МИД, Национальной академии наук и других ведомств. Форум призывает к консолидации здоровых международных сил на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранению исторической правды о Второй мировой войне.

Участие в конгрессе примут представители делегаций военных ведомств, дипломатического корпуса, государственных органов и общественных организаций, а также представители научного сообщества, основных религиозных конфессий, СМИ, ветераны Великой Отечественной войны. На повестке конгресса вопросы противодействия распространению фашистской идеологии, недопуска искажения истории и сохранения исторической памяти, роль и место государства, общественности, представителей науки и религиозных объединений в борьбе с неофашизмом.

Ожидается, что в пленарном заседании примут участие государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Александр Вольфович, министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.

По итогам форума будет принята резолюция II Международного антифашистского конгресса. В большом зале Конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Подмосковье под руководством замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина пройдет научно-практическая конференция «Нацизм  на Украине: взгляд через призму специальной военной операции». 

Главы военных делегаций посетят мемориальный комплекс «Хатынь», чтобы почтить память жертв фашизма и посадить памятное дерево.

Напомним, что впервые Международный антифашистский конгресс прошел 20 августа 2022 года. Идея его проведения принадлежит главе Минобороны России Сергею Шойгу. В прошлом году конгресс состоялся в подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» во время МВТФ «Армия-2022». Участниками стали военные атташе 26 стран и 9 делегаций из других стран.

Во время первого конгресса  глава Минобороны России заявил, что борьба с нацизмом должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей. Уже в начале сентября он сообщил, что конгресс станет ежегодным из-за актуальности вопросов, которые поднимаются на нем, а также большого интересе общественности

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