Шойгу: антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма

Сергей Шойгу подчеркнул, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной и злободневной.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что антифашистский конгресс в Минске поспособствует объединению разных стран в искоренении нацистской идеологии. Об этом сообщило Минобороны России. Сергей Шойгу сказал это в приветственном адресе участникам пленарного заседания конгресса, которое открылось в Минске.

Шойгу подчеркнул злободневность темы борьбы с нацизмом - с каждым днем эта тема становятся все актуальнее.

«Западные глобалистские элиты по-прежнему заявляют о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают нравственность, семейные ценности, пытаются навязывать народам свою волю, насаждать систему насилия и подавления», - говорится в сообщении министра обороны России.

Сергей Шойгу отметил, что целями сегодняшних реваншистов являются распад и уничтожение России, разрушение Союзного государства, окончательный слом системы глобальной безопасности и международного права.

Глава МО РФ констатировал, что именно это и есть причина катастрофы, которую сегодня переживает украинский народ. По словам министра, он стал разменной монетой в реализации жестких и коварных планов западных хозяев киевского режима.

Министром обороны России было подчеркнуто, что отношения Минска и Москвы имеют под собой прочный фундамент и постоянно укрепляются. Шойгу отметил, что вопросы оборонного строительства решаются сообща, вместе осуществляется противодействие острым вызовам и угрозам.

Непосредственно на конгрессе выступил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Он заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.