Армия Армия II Международный антифашистский конгресс ТЕГИ

Шойгу: антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма

11:48 18.08.2023
Сергей Шойгу подчеркнул, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной и злободневной.
Шойгу: антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что антифашистский конгресс в Минске поспособствует объединению разных стран в искоренении нацистской идеологии. Об этом сообщило Минобороны России. Сергей Шойгу сказал это в приветственном адресе участникам пленарного заседания конгресса, которое открылось в Минске. 

Шойгу подчеркнул злободневность темы борьбы с нацизмом - с каждым днем эта тема становятся все актуальнее. 

«Западные глобалистские элиты по-прежнему заявляют о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают нравственность, семейные ценности, пытаются навязывать народам свою волю, насаждать систему насилия и подавления», - говорится в сообщении министра обороны России. 

Сергей Шойгу отметил, что целями сегодняшних реваншистов являются распад и уничтожение России, разрушение Союзного государства, окончательный слом системы глобальной безопасности и международного права. 

Глава МО РФ констатировал, что именно это и есть причина катастрофы, которую сегодня переживает украинский народ. По словам министра, он стал разменной монетой в реализации жестких и коварных планов западных хозяев киевского режима. 

Министром обороны России было подчеркнуто, что отношения Минска и Москвы имеют под собой прочный фундамент и постоянно укрепляются. Шойгу отметил, что вопросы оборонного строительства решаются сообща, вместе осуществляется противодействие острым вызовам и угрозам. 

Непосредственно на конгрессе выступил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. Он заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:53 В стране и мире
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
09:17 В стране и мире
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
08:30 В стране и мире
Видео
Глава администрации Харьковской области Ганчев рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ
04:54 В стране и мире
МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.