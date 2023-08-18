В стране и мире В стране и мире II Международный антифашистский конгресс ТЕГИ

Дугин: надо осознать сатанинскую сущность современного Запада, тогда мы победим

Тимур Шерзад
14:54 18.08.2023
Философ констатировал: современная либеральная идеология является абсолютным злом. Это античеловеческая система, которая целенаправленно разрушает традиционные ценности, религии, народы, семьи - и даже пол.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Русский философ Александр Дугин заявил, что необходимо осознать сатанинскую сущность современной западной цивилизации - тогда станет доступна и победа над ней. Он сказал это на научно-практической конференции «Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции», которая прошла в рамках II Международного антифашистского конгресса.

«Это самое страшное зло, с которым мы сталкивались. Украинский фашизм - это надстройка, это вершина айсберга. Надо осознать сатанинскую сущность современной западной цивилизации. Тогда мы победим», - заметил Дугин. 

Философ обратил внимание на тот факт, что на самом Западе либерализм из философского течения, предполагавшего свободный выбор идей, деградировал до диктатуры. При том, что почти во всех странах Запада жестко подавляются любые намеки на традиционные ценности, при том, что там здоровый патриотизм выставляется как фашизм, там на удивление толерантно отнеслись к настоящему нацизму, который был создан на Украине. 

Александр Дугин констатировал, что это циничное отношение вызвано стремлением Запада использовать агрессивный украинский нацизм, чтобы уничтожить главную преграду на пути к победе либерального глобализма - Россию. Именно поэтому либералы, которые не приемлют здоровых проявлений национализма у себя, при этом же накачивают оружием неонацистов, смотрящих на мир через призму голого расизма, на Украине. 

Дугин подчеркнул, что либеральный глобализм, который скрывается под маской украинского нацизма, - это абсолютное зло. Он приобретает отчетливые античеловеческие черты, целенаправленно разрушает традиционные ценности, религии, народы, семьи - и даже такие базовые биологические вещи, как пол. 

При этом философ призвал к бдительности, напомнив, что от этого зла не свободна и современная Россия - ведь еще с 90-х годов XX века это зло успешно проникало в наше общество и продолжает разлагать его изнутри. 

Также в рамках конференции заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
09:17 В стране и мире
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.