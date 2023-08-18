Дугин: надо осознать сатанинскую сущность современного Запада, тогда мы победим

Философ констатировал: современная либеральная идеология является абсолютным злом. Это античеловеческая система, которая целенаправленно разрушает традиционные ценности, религии, народы, семьи - и даже пол.

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Русский философ Александр Дугин заявил, что необходимо осознать сатанинскую сущность современной западной цивилизации - тогда станет доступна и победа над ней. Он сказал это на научно-практической конференции «Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции», которая прошла в рамках II Международного антифашистского конгресса.

«Это самое страшное зло, с которым мы сталкивались. Украинский фашизм - это надстройка, это вершина айсберга. Надо осознать сатанинскую сущность современной западной цивилизации. Тогда мы победим», - заметил Дугин.

Философ обратил внимание на тот факт, что на самом Западе либерализм из философского течения, предполагавшего свободный выбор идей, деградировал до диктатуры. При том, что почти во всех странах Запада жестко подавляются любые намеки на традиционные ценности, при том, что там здоровый патриотизм выставляется как фашизм, там на удивление толерантно отнеслись к настоящему нацизму, который был создан на Украине.

Александр Дугин констатировал, что это циничное отношение вызвано стремлением Запада использовать агрессивный украинский нацизм, чтобы уничтожить главную преграду на пути к победе либерального глобализма - Россию. Именно поэтому либералы, которые не приемлют здоровых проявлений национализма у себя, при этом же накачивают оружием неонацистов, смотрящих на мир через призму голого расизма, на Украине.

Дугин подчеркнул, что либеральный глобализм, который скрывается под маской украинского нацизма, - это абсолютное зло. Он приобретает отчетливые античеловеческие черты, целенаправленно разрушает традиционные ценности, религии, народы, семьи - и даже такие базовые биологические вещи, как пол.

При этом философ призвал к бдительности, напомнив, что от этого зла не свободна и современная Россия - ведь еще с 90-х годов XX века это зло успешно проникало в наше общество и продолжает разлагать его изнутри.

Также в рамках конференции заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России.