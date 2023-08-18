Премьер Румынии попросил Киев признать «несуществующим» молдавский язык

© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Румынии Марсель Чолаку на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем призвал Киев официально признать, что молдавского языка больше нет, а есть только румынский.

«Касательно проблемы так называемого молдавского языка я возобновил прежнюю просьбу румынской стороны о том, чтобы власти Украины признали его несуществующим и приняли соответствующие правовые и административные меры», - приводит RT слова Чолаку.

Политик напомнил, что Республика Молдова на законодательном уровне уже признала официальным языком страны румынский.

Ранее МИД РФ сообщил о вызове на Смоленскую площадь посла Молдавии в связи с решением Кишинева о радикальном сокращении численности российской дипмиссии.

Напомним, что Молдавия не оставляет надежд на вступление в Евросоюз, этот вопрос обсуждался на саммите ЕС в молдавском селе Бульбоака.