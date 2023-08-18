Посла Молдавии вызвали в МИД РФ из-за решения Кишенева сократить российскую дипмиссию

В российском МИД ответили на решение Молдавии радикально сократить российскую дипмиссию.

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МИД РФ вызвал посла Молдавии в связи с решением Кишенева о сокращении российской дипломатической миссии. Об этом сообщили в ведомстве.

«18 августа в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий, которому заявлен протест в связи с ничем не обоснованным решением официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии», - говорится опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

В ведомстве решение Молдавии назвали недружественным шагом, акцентировав внимание на том, что он ведет разрушению двусторонних отношений, которые итак находятся в «глубоком кризиса» из-за действий молдавской стороны.

В качестве ответной меры Россия приняла решение закрыть въезд на территорию страны ряду официальных лиц Республики Молдова - об этом и сообщили послу Л. Дарию.

Ранее российский МИД выразил протест Японии из-за проведения антироссийского форума. Депутаты японского парламента также поставили подписи под итоговым «документом с призывами к подрыву российской государственности и нарушению ее территориальной целостности».