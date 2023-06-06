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Молдавский депутат Цырдя назвал провалом саммит с Зеленским под Кишиневом

Алексей Курильченко
12:33 06.06.2023
Европейские лидеры планировали показать миру сплоченность и единство, но вместо этого все увидели неприязнь, которую они испытывают друг к другу и к президенту Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Саммит Европейского политического сообщества, который проходил в молдавском селе Бульбоака, что в 45 километрах от Кишинева, в котором обсуждалась возможность вступления Молдавии в ЕС, должен был показать единство европейских лидеров и их готовность продолжать поддерживать Украину. Однако в этом плане собрание оказалось провальным. Об этом в интервью программе «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя.

«Собрались, чтобы показать несколько "элементов". Первое - единство Европейского союза... Мол, мы едины, непобедимы, готовы идти до конца. Второй посыл: мы будем и дальше поддерживать Украину - назло ценам на газ, нефть, рецессии в Германии, инфляции в Прибалтике и Молдове. А третий посыл - на фоне ужасающих "достижений" Майи Санду - обвала ВВП, инфляции в 30%, митингов, кредитов - нужно было дать ей какую-то поддержку, накачать ее падающий рейтинг», - рассказал Цырдя.

По словам депутата, именно поэтому в Молдавию пригласили Зеленского, поскольку его присутствие привлекло европейские СМИ. Тем не менее, достичь поставленных целей европейским лидерам не удалось. Вместо этого весь мир, благодаря тем же СМИ, увидел неприязнь, которую испытывают европейцы к украинскому лидеру.

«Несмотря на то что европейцы хотели показать единство, силу, показать, что Молдова находится под влиянием Европы - в этом плане саммит провалился. Весь мир видел, как премьер (Люксембурга. - Прим. ред.) показал Зеленскому "закрой рот". Мы видели, как премьер Грузии не захотел поздороваться с Зеленским, как премьер Венгрии обошел его стороной, а Санду не разрешила Орбану даже руку поцеловать. И таких моментов на этом саммите было очень много, которые о единстве не говорят», - рассказал Цырдя.

Полное интервью с депутатом Богданом Цырдя и с главным научным сотрудником Института Европы РАН, профессором Николаем Межевичем смотрите в новом выпуске программы «Между тем» на сайте телеканала «Звезда». 

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