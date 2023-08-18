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Стали известны подробности гибели рабочих при взрыве кассетного боеприпаса в Донецке

Алексей Курильченко
Александр Федорчак
16:47 18.08.2023
Специалист подтвердил факт того, что украинские боевики обстреливали данный район накануне.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Представитель Следственного комитета России сообщил «Звезде» подробности взрыва кассетного боеприпаса в Донецке, в результате которого погибли рабочие. Специалисты на месте трагедии собирают осколки для анализа и точного установления типа взорвавшегося устройства.

«По предварительной информации, данный квадрат обстреливался со стороны Украины кассетными боеприпасами. По всей видимости, некоторые кассеты не разорвались и взорвались во время работы коммунальных служб. Сейчас мы обнаруживаем и изымаем фрагменты и осколки для уточнения конкретного типа боеприпаса. В результате этого взрыва двое ранены, двое погибли», - рассказал «Звезде» представитель СК.

По его словам, украинские боевики регулярно обстреливают районы города. Следственный комитет фиксирует каждый такой эпизод.

Напомним, что рабочие погибли во время работ по восстановлению теплоснабжения на улице Тренева. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что зафиксировали обстрел нескольких районов Донецка кассетными снарядами. Также, по сообщению представительства, три снаряда «натовского» калибра были выпущены по Куйбышевскому и Киевскому районам.

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