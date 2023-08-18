Украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами

Четыре кассетных боеприпаса были выпущены по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

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Украинские боевики обстреляли несколько районов Донецка кассетными боеприпасами. Четыре снаряда калибром 155 миллиметров были выпущены по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в одном из сообщений представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также, по сообщению представительства, три снаряда «натовского» калибра были выпущены по Куйбышевскому и Киевскому районам. Помимо этого, боевики обстреляли Горловку снарядами калибра 152.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что 65% обстрелов со стороны националистов на Краснолиманском направлении ведется кассетными боеприпасами. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.