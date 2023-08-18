В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами

Анастасия Бобылева
08:44 18.08.2023
Четыре кассетных боеприпаса были выпущены по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
Украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинские боевики обстреляли несколько районов Донецка кассетными боеприпасами. Четыре снаряда калибром 155 миллиметров были выпущены по Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 - н.п. Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)», - говорится в одном из сообщений представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Также, по сообщению представительства, три снаряда «натовского» калибра были выпущены по Куйбышевскому и Киевскому районам. Помимо этого, боевики обстреляли Горловку снарядами калибра 152.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что 65% обстрелов со стороны националистов на Краснолиманском направлении ведется кассетными боеприпасами. Он рассказал об этом в своем Telegram-канале.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:17 В стране и мире
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
08:30 В стране и мире
Видео
Глава администрации Харьковской области Ганчев рассказал о панических настроениях в рядах ВСУ
04:54 В стране и мире
МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
00:33 В стране и мире
Reuters: США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов
23:59 В стране и мире
Судимого по делу о взятке американца Спектора задержали в Москве за шпионаж
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.