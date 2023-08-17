Марочко рассказал, что более 65% обстрелов ЛНР ведется кассетными боеприпасами

По словам подполковника ЛНР в отставке Марочко, более 65% обстрелов боевиков происходит с применением кассетных боеприпасов.

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Более 65% обстрелов со стороны боевиков на Краснолиманском направлении ведется с использованием кассетных боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На участке Сватово - Кременная порядка 70% обстрелов прифронтовых населенных пунктов и наших позиций происходит при помощи натовских артиллерийских орудий. Более 65% из этих обстрелов идет кассетными боеприпасами», - говорится в тексте сообщения.

По его словам, этот тип боеприпасов используется боевиками в том числе для уничтожения российской бронетехники, но он малоэффективен против нее, так как предназначен для других целей.

Ранее американский журнал Foreign Policy в одном из материалов предупредил, что Украина пожалеет об использовании кассетных бомб. Цитируя премьер-министра Камбоджи Хун Сена, издание призывает Киев отказаться от этого типа боеприпасов, поскольку их жертвами станут сами украинцы.