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Цаликов заявил, что наступил момент для синергии гражданской и военной науки

15:56 18.08.2023
Первый замминистра обороны РФ отметил, что в советское время гражданское авиастроение было создано на базе военного авиастроения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Возможности технополиса «ЭРА» нужно задействовать для развития прорывных научных технологий, в том числе создаваемых на основе искусственного интеллекта. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Цаликов предложил развернуть на базе технополиса «ЭРА» лаборатории, которые будут работать при участии специалистов центров искусственного интеллекта, организованных при поддержке правительства. По его словам, это важно для развития как военных, так и гражданских технологий.

«Сегодня, мне кажется, наступил такой удачный момент для взаимопроникновения, для синергии, когда гражданские наработки, и наработки гражданской науки, и наработки военной науки начинают тесно сосуществовать и вместе добиваться каких-то конкретных результатов», - сказал он.

Задачи, стоящие перед научным сообществом, обсуждались на форуме «Армия-2023». В мероприятии приняли участие Цаликов и заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица.

Среди гостей студии был временно исполняющий должность начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» Антон Малаховецкий. Он отметил, что в России создают материал, позволяющий скрыть военнослужащего от тепловизионных приборов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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