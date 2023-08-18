В стране и мире В стране и мире МВТФ Армия-2023 ТЕГИ

На форуме «Армия - 2023» обсудили развитие Курчатовского института и отечественной науки

Марина Крижановская
05:26 18.08.2023
В пленарном заседании на полях форума приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель главы МО Татьяна Шевцова.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Развитие российской науки и место Курчатовского института в ней обсудили в рамках Международного военно-техническом форума «Армия - 2023». На нем состоялось пленарное заседание «Курчатовский институт на защите Отечества. История, современность, будущее». НИЦ «Курчатовский институт» в этом году празднует свое 80-летие и 120-летие памяти его основателей - Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. В мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель главы МО Татьяна Шевцова.

Заседание прошло под председательством президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Он приветствовал немалое количество слушателей, пришедших на данную конференцию.

«Мы собрались на наш общий праздник. И это важная вещь, потому что Курчатовский институт - такая знаковая организация для страны», - заявил Михаил Ковальчук.

Одним из столпов науки и безопасности России назвали Курчатовский институт в Минобороны РФ.

«Вершиной всего этого является, конечно, наука. Вот Курчатовский институт - это один из столпов нашей науки. Это первый тезис. <...>. Второе - это один из столпов нашей безопасности», - отметил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

© ТРК «Звезда»

В свою очередь замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак выразил убеждение, что Курчатовский институт совместно с российской промышленностью, с РАН и с достижениями госкорпорации «Росатом» способен стать системообразующим звеном, «вокруг которого дружественные нам страны будут выстраивать научно-технологическую платформу».

Помощник президента России Андрей Фурсенко обратил внимание, что главный дефицит - это кадры.

«Это не деньги, не оборудование, не материалы. Спросите. Я думаю это касается и промышленности, это касается всех. Все обращаются: "Дайте квалифицированных людей, дайте людей, не обязательно знающих то, что мне нужно, мы их доучим, но дайте людей, которые способны учиться"», - сказал Фурсенко.

Также в заседании участвовали замглавы МО РФ Татьяна Шевцова, вице-президент РАН, вице-президент НИЦ «Курчатовский институт» Владислав Панченко, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев и гендиректор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов.

Участники обсудили вопросы дальнейшего развития отечественной науки, роль и значение НИЦ «Курчатовский институт» в развитии стратегических направлений создания новейших российских технологий. Спикеры обсудили приоритеты и способы их достижения, стоящие сегодня перед научным сообществом.

Немногим ранее Руслан Цаликов - первый замминистра обороны РФ - провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности». Участники спецоперации, представители органов законодательной и исполнительной власти, духовенство, журналисты, общественные деятели и политологи обсудили актуальные вопросы, касающиеся историко-идеологических, геополитических и информационно-психологических аспектов СВО

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:54 В стране и мире
МО РФ: Киев пытался атаковать объекты в Москве и Подмосковье при помощи БПЛА
00:33 В стране и мире
Reuters: США одобрили передачу Киеву F-16 из Дании и Нидерландов
23:59 В стране и мире
Судимого по делу о взятке американца Спектора задержали в Москве за шпионаж
22:33 В стране и мире
Минобрнауки разрешило участникам СВО переходить на бюджет в вузах
20:32 В стране и мире
Видео
Путин поручил обновить парк общественного транспорта в России
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.