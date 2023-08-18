На форуме «Армия - 2023» обсудили развитие Курчатовского института и отечественной науки

В пленарном заседании на полях форума приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель главы МО Татьяна Шевцова.

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Развитие российской науки и место Курчатовского института в ней обсудили в рамках Международного военно-техническом форума «Армия - 2023». На нем состоялось пленарное заседание «Курчатовский институт на защите Отечества. История, современность, будущее». НИЦ «Курчатовский институт» в этом году празднует свое 80-летие и 120-летие памяти его основателей - Игоря Курчатова и Анатолия Александрова. В мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и заместитель главы МО Татьяна Шевцова.

Заседание прошло под председательством президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. Он приветствовал немалое количество слушателей, пришедших на данную конференцию.

«Мы собрались на наш общий праздник. И это важная вещь, потому что Курчатовский институт - такая знаковая организация для страны», - заявил Михаил Ковальчук.

Одним из столпов науки и безопасности России назвали Курчатовский институт в Минобороны РФ.

«Вершиной всего этого является, конечно, наука. Вот Курчатовский институт - это один из столпов нашей науки. Это первый тезис. <...>. Второе - это один из столпов нашей безопасности», - отметил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.