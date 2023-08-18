В стране и мире В стране и мире II Международный антифашистский конгресс ТЕГИ

МО РФ: ревакцинацией от фашизма должен заниматься весь мир

Елена Сивонен
14:28 18.08.2023
Лучшая прививка от фашизма - память о том, что 80 лет назад мир уже переживал угрозу фашизма и сегодня снова стоит на его грани.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Белоруссии и сегодня, в дни антифашистского конгресса, безостановочно и буквально по крупицам собирают историю Великой Отечественной войны. Восстанавливают истинный ход событий. Вскрывают новые факты геноцида. Здесь специализированный поисковый батальон работает с 2016 года, как только стало известно о неучтенном воинском захоронении.

«Вот если обратить внимание на захоронение, то мы уже по сегодняшней работе можем сказать, что здесь уже не менее 100 останков погибших военнопленных», - рассказал командир отдельного специализированного поискового батальона Андрей Рубин.

В Масюковщине в годы Великой Отечественной войны был лагерь для военнопленных Шталаг 352, который унес жизни около 80 тысяч красноармейцев. Это только предварительные данные.

Через этот концлагерь для рядовых и сержантов прошли не меньше 140 тысяч человек. Треть из них не пережили и первую зиму - умерли от холода, болезней и пыток. Их тела нацисты складировали в ямы, траншеи, во рвы. Один из них - глубиной 2 метра 30 сантиметров. Но раскопки продолжаются.

«Только ручной труд, потому что можно разбить медальоны, потерять. Почти 80 лет пролежал медальон с именем человека, его можно разбить и утратить навсегда», - рассказал археолог специализированного поискового батальона Вадим Томилин.

Минимум каждый десятый погибший военнопленный на территории Белоруссии за все время оккупации - жертва этого Шталага. Всего же в годы Великой Отечественной в лагерях на территории белорусской земли нацисты уничтожили 800 тысяч бойцов Красной армии.

«Это как болезнь какая-то, как бактерия. Ее немного прижмешь, но проходит время - она опять развивается, и болезнь начинает прогрессировать. Видно, пришло время сделать ревакцинацию, сделать очередную прививку от фашизма», - объяснил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Корнев.

Начальник НИИ Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик считает, что «ревакцинацией должны заниматься не только Россия и Белоруссия, а весь мир».

«Возрождение нацизма в форме колониализма молодого, который сейчас царит на некоторых континентах, в первую очередь в США, в Западной Европе, вот эти толпы мигрантов, которые бегут в Европу, - все это проявление нацизма, только в новой форме, форме неоколониализма», - сказал Басик.

О кровавых событиях, которые происходили на окраине Минска, сегодня напоминает мемориал, возведенный на месте массового захоронения почти 60 лет назад. С 2016 года именно там были перезахоронены останки 1 143 военнопленных, найденные во время раскопок на месте Шталага 352.

В память о жертвах геноцида в крипте храма-памятника в честь Всех Святых участники II Международного антифашистского конгресса заложили капсулу с посланием потомкам.

Сегодня в столице Белоруссии проходит II Международный антифашистский конгресс. В нем примут участие более 30 стран. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной и злободневной.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 Армия
Минобороны России сообщило, что за сутки было отражено 15 украинских атак
13:02 В стране и мире
Видео
Фомин: неонацисты Украины находятся в авангарде цивилизационной войны Запада против России
11:53 В стране и мире
Видео
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
11:30 Армия
Видео
Пленный украинец рассказал, как бойцам ВСУ приходилось покупать боеприпасы за свой счет
09:17 В стране и мире
Представители более 30 стран приедут на Международный антифашистский конгресс в Минске
Популярное
В Австралии обнаружили кратер от огромного астероида
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.