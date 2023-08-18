МО РФ: ревакцинацией от фашизма должен заниматься весь мир

Лучшая прививка от фашизма - память о том, что 80 лет назад мир уже переживал угрозу фашизма и сегодня снова стоит на его грани.

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В Белоруссии и сегодня, в дни антифашистского конгресса, безостановочно и буквально по крупицам собирают историю Великой Отечественной войны. Восстанавливают истинный ход событий. Вскрывают новые факты геноцида. Здесь специализированный поисковый батальон работает с 2016 года, как только стало известно о неучтенном воинском захоронении.

«Вот если обратить внимание на захоронение, то мы уже по сегодняшней работе можем сказать, что здесь уже не менее 100 останков погибших военнопленных», - рассказал командир отдельного специализированного поискового батальона Андрей Рубин.

В Масюковщине в годы Великой Отечественной войны был лагерь для военнопленных Шталаг 352, который унес жизни около 80 тысяч красноармейцев. Это только предварительные данные.

Через этот концлагерь для рядовых и сержантов прошли не меньше 140 тысяч человек. Треть из них не пережили и первую зиму - умерли от холода, болезней и пыток. Их тела нацисты складировали в ямы, траншеи, во рвы. Один из них - глубиной 2 метра 30 сантиметров. Но раскопки продолжаются.

«Только ручной труд, потому что можно разбить медальоны, потерять. Почти 80 лет пролежал медальон с именем человека, его можно разбить и утратить навсегда», - рассказал археолог специализированного поискового батальона Вадим Томилин.

Минимум каждый десятый погибший военнопленный на территории Белоруссии за все время оккупации - жертва этого Шталага. Всего же в годы Великой Отечественной в лагерях на территории белорусской земли нацисты уничтожили 800 тысяч бойцов Красной армии.

«Это как болезнь какая-то, как бактерия. Ее немного прижмешь, но проходит время - она опять развивается, и болезнь начинает прогрессировать. Видно, пришло время сделать ревакцинацию, сделать очередную прививку от фашизма», - объяснил начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных сил Сергей Корнев.

Начальник НИИ Военной академии Генерального штаба ВС РФ Иван Басик считает, что «ревакцинацией должны заниматься не только Россия и Белоруссия, а весь мир».

«Возрождение нацизма в форме колониализма молодого, который сейчас царит на некоторых континентах, в первую очередь в США, в Западной Европе, вот эти толпы мигрантов, которые бегут в Европу, - все это проявление нацизма, только в новой форме, форме неоколониализма», - сказал Басик.

О кровавых событиях, которые происходили на окраине Минска, сегодня напоминает мемориал, возведенный на месте массового захоронения почти 60 лет назад. С 2016 года именно там были перезахоронены останки 1 143 военнопленных, найденные во время раскопок на месте Шталага 352.

В память о жертвах геноцида в крипте храма-памятника в честь Всех Святых участники II Международного антифашистского конгресса заложили капсулу с посланием потомкам.

Сегодня в столице Белоруссии проходит II Международный антифашистский конгресс. В нем примут участие более 30 стран. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной и злободневной.