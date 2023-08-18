Глава Дагестана Меликов заявил, что причиной трагедии на АЗС стала халатность бизнеса

Последние несколько лет в Дагестане активно борются с незаконным строительством. Дальнейшая работа будет идти с учетом поручений, данных после трагедии на АЗС.

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл причину трагедии, произошедшей на АЗС в окрестностях Махачкалы 14 августа и унесшей жизни 35 человек. ЧП произошло из-за халатности предпринимателей и органов надзора.

«Та трагедия, которая произошла - недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора», - заявил глава региона журналистам.

Меликов подчеркнул, что последние несколько лет в Дагестане выявляют факты незаконного строительства и препятствуют ему. Дальнейшая работа по противодействию нарушений будет идти с учетом поручений, данных после происшествия на автозаправке.

Ранее стало известно, что обвиняемый по делу о пожаре на АЗС был арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Мужчина пробудет под стражей минимум до 14 октября.

Напомним, что пожар и взрыв на автозаправке в окрестностях Махачкалы случились в ночь на 15 августа. После хлопка в земле осталась огромная воронка. Трагедия унесла жизни 35 человек, еще больше 100 было ранено.