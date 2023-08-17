Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Дагестане

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября.

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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Дагестане, унесшем жизни 35 человек.

«Избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 14 октября», - огласила постановление судья.

Ранее мы рассказывали, как жители Дагестана массово сдают кровь для пострадавших при взрыве на АЗС. В медицинских учреждениях Махачкалы холодильники заполнены донорской кровью, однако желающие помочь продолжают приходить.

Напомним, что взрыв на АЗС в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. Трагедия унесла жизни 35 человек, среди которых было три ребенка, 119 человек пострадали. Многие из них находятся в медучреждениях Москвы и Махачкалы в тяжелом состоянии.