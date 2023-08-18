МО РФ предложило Белоруссии создать координационный центр по работе с молодежью

В группу по предложению замминистра обороны России Горемыкина могут быть включены деятели культуры, консультанты по научным и историческим вопросам, военные эксперты, представители молодежных движений.

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Минобороны России предложило Белоруссии создать координационный центр по работе с молодежью. Об этом в ходе выступления на II Международном антифашистском конгрессе в Минске заявил замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«В целях упорядочивания этой работы предлагается сформировать координационный совет или рабочую группу при министерствах обороны России и Республики Беларусь с включением квалифицированных специалистов, деятелей культуры, консультантов по научным и историческим вопросам, военных экспертов, обладающих обширными военными знаниями и практическим опытом, представителей молодежных движений», - отметил Горемыкин.

Им была отмечена исключительная важность системной работы в деле патриотического воспитания молодежи и сохранения военно-исторического наследия.

Виктор Горемыкин констатировал, что главным объектом информационно-психологической войны со стороны Запада является молодежь. Из этого следует, что совместная борьба России и Белоруссии за историческую правду должна вестись не только постоянно, но и с охватом всех категорий молодых граждан.

При этом, как отметил Горемыкин, важно использовать активные и интерактивные формы и методы - цифровые уроки на основе видеоматериала, ток-шоу. Также необходимо усилить просветительскую роль выставочной деятельности, показывать рассекреченные и малоизученные архивные документы, распространять их в мессенджерах и соцсетях.

Кроме этого, Виктор Горемыкин предложил провести III Международный антифашистский конгресс уже на территории России. Также замминистра обороны заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией.

Обратился с приветственным адресом к участникам конгресса и министр обороны России Сергей Шойгу. Он выразил уверенность, что антифашистский конгресс в Минске поможет объединить усилия стран для искоренения нацизма.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.