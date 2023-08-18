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Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией

11:53 18.08.2023
Коллективный Запад не готов мириться с формированием многополярного мира, констатировали в Минобороны.
Замминистра обороны Горемыкин заявил о возвращении НАТО к схемам холодной войны с Россией
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В НАТО вернулись к схемам холодной войны с Россией. Об этом в ходе выступления на проходящем в Минске II Международном антифашистском конгрессе заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

«На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года Североатлантический блок окончательно вернулся к схемам холодной войны с Россией. В документах саммита Россия названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса"», - подчеркнул Горемыкин.

По его словам, Запад не готов мириться с формированием многополярной системы. Горемыкин указал на намерение западных стран отстаивать свою гегемонию, используя при этом все средства, включая военные.

Замминистра отметил, что в НАТО было принято решение о развертывании в течение месяца в случае угрозы группировки в 300 тысяч военнослужащих с возможностью передовым формированиям вступить в боевые действия в течение трех дней. Он напомнил о мерах по поддержке Киева в долгосрочной перспективе и введению в ВС Украины стандартов Североатлантического альянса, а также об обещании предоставить Киеву более современное и дальнобойное оружие. 

Горемыкин добавил, что киевский режим продолжает получать вооружение иностранного производства, и указал на то, что Запад заставляет Украину пытаться вести контрнаступательные действия, в силу чего Киев несет серьезные потери как в личном составе, так и в технике.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что антифашистский конгресс в Минске поспособствует объединению разных стран в искоренении нацистской идеологии. Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что тема борьбы с нацизмом становится все более актуальной и злободневной.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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