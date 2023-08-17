Антонов заявил, что США отказываются комментировать атаку Киева на Крымский мост

Российский посол Анатолий Антонов подчеркнул, что случившееся было откровенным терактом.

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что телевидение США отказывается давать оценку атаке на Крымский мост, произошедшей в ночь на 17 июля. Так он прокомментировал материал CNN об инциденте.

«Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов», - цитирует Антонова RT.

По его мнению, произошедшее было откровенным терактом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за очередную попытку атаковать Крымский мост. Он заявил, что украинская сторона таким образом отвечает на действия российских войск в ходе СВО.

В МИД РФ предупредили, что подобные нападения не останутся без ответа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала атаки на мост варварскими акциями.