Зеленский заявил, что Киев пытался атаковать Крымский мост

Глава Украины заявил, что украинцы каждый день отвечают на действия российских войск в ходе проведения СВО.

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Украинский президент Владимир Зеленский признал ответственность за попытку очередной атаки Крымского моста. Напомним, она была предпринята в субботу 12 августа.

В своем видео он заявил, что украинская армия ежедневно отвечает на действия российских войск в ходе проведения спецоперации. Одним из примеров он назвал «красноречивое задымление на Крымском мосту». Информацию приводит RT.

Ранее в Минобороны РФ заявили о пресечении второй за 12 августа попытки атаки Крымского моста. Украинские националисты атаковали мост переделанной в ударный вариант зенитной управляемой ракетой С-200. Средства ПВО России сбили ее в воздухе. Никто не пострадал, разрушений не было.