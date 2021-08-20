В Тольятти семь детей отравились при посещении бассейна

Следственное управление СК РФ по Самарской области организовало проверку по факту отравления детей. По данным следствия, семь детей были госпитализированы с признаками ухудшения здоровья после празднования дня рождения в бассейне. Прокуратура Тольятти также организовала проверку.

«По предварительным данным, причиной стало ингаляционное отравление неизвестным веществом. В настоящее время состояние здоровья детей расценивается как удовлетворительное. По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении на сайте СК.

Адлерский районный суд Сочи приостановил деятельность вагона-ресторана после проверки госпитализации 56 детей, направлявшихся в оздоровительные лагеря. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили о том, что 9 августа в поезде, следовавшем по маршруту Мурманск - Адлер, отравился 91 ребенок.