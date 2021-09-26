В стране и мире Шестеро детей госпитализированы после посещения бассейна в Таганроге Елизавета Потейчук Шестеро детей попали в больницу с отравлением парами хлора после посещения бассейна в Таганроге. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: В Таганроге госпитализировали шестерых детей после посещения городского бассейна. По предварительной информации, у них обнаружены признаки отравления парами хлора. «По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие, в связи с чем их доставили в городскую больницу с признаками отравления парами хлора», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка по факту инцидента. Взяты пробы воды, опрашиваются свидетели и родственники пострадавших, проводится осмотр места происшествия. Ранее в Махачкале более 20 школьников отравились после распыления перцового баллончика в школе. Из 24 человек 19 были доставлены в местную больницу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика