Генерал-лейтенант Фазлетдинов рассказал о высокой оценке вузов РВСН на «Армии-2023»

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В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2023» РВСН получили больше всех золотых и серебряных наград. Об этом в специальной студии «Звезды» рассказал начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН, генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.

«Ракетные войска стратегического назначения, вузы наши, мы имеем абсолютное большинство золотых и серебряных наград. Есть, чем гордиться и что показывать. И понятно, куда идти дальше», - подчеркнул Фазлетдинов.

Ранее заместитель начальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин рассказал «Звезде» о новых тренажерах.



Напомним, что с 18 августа павильоны форум «Армия-2023» будут открыты для свободного посещения.