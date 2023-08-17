Генерал-лейтенант Фазлетдинов рассказал о высокой оценке вузов РВСН на «Армии-2023»
Начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН поделился со «Звездой» итогами МВТФ «Армия-2023».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2023» РВСН получили больше всех золотых и серебряных наград. Об этом в специальной студии «Звезды» рассказал начальник штаба - первый заместитель командующего РВСН, генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов.
«Ракетные войска стратегического назначения, вузы наши, мы имеем абсолютное большинство золотых и серебряных наград. Есть, чем гордиться и что показывать. И понятно, куда идти дальше», - подчеркнул Фазлетдинов.
Ранее заместитель начальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин рассказал «Звезде» о новых тренажерах.
Напомним, что с 18 августа павильоны форум «Армия-2023» будут открыты для свободного посещения.