В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Форум «Армия-2023» начинает работать для массового посещения

18:48 17.08.2023
Выставка занимает более 1 500 квадратных метров и находится в демо-центре КВЦ парка «Патриот».
Форум «Армия-2023» начинает работать для массового посещения
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Международный военно-технический форум «Армия-2023» с 18 по 20 августа заработает в режиме массового посещения. Для встречи широкого круга гостей в пятницу и в выходные дни подготовлены площадки «Армии-2023».

На статической экспозиции, сформированной в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома Кубинка, выставлены 28,5 тысячи экспонатов от 1,5 тысячи организаций и предприятий промышленности.

На специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. На ней гости могут увидеть подсистемы разведки и управления, увязанные в общий контур со средствами поражения. Кроме того, представлены применяемые огневыми средствами боеприпасы. В числе представленных образцов - 122-мм РСЗО «Торнадо-Г», 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», 152-мм САУ на автомобильном шасси «Мальва», самоходный противотанковый ракетный комплекс с двумя независимыми прицельно-пусковыми модулями с двухканальными теле- и тепловым автоматом сопровождения цели «Корнет-Д1», 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие для ВДВ «Лотос», переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок», комплекс средств автоматизированного управления подразделениями Воздушно-десантных войск «Завет-Д», комплекс с управляемыми боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет», пункт комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О» и другая техника.

Также на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в павильоне «Е» представлены экспонаты специализированной выставки «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта». Выставка посвящена передовым достижениям в области отечественных технологий искусственного интеллекта.

Здесь продемонстрированы лучшие практические разработки и технологии в различных отраслях и сферах применения, в том числе внедренные в инновационно развитых регионах России.

В качестве экспонентов выставки выступают организации, имеющие наилучшие практические результаты.

Основные участники: Департамент предпринимательства и инноваций г. Москвы; Фонд Сколково; Нижегородская область; Ульяновская область; Консорциум робототехники; Центры искусственного интеллекта; Фонд «Московский инновационный кластер»; Ассоциация «Доверенная платформа», Военный инновационный технополис «ЭРА» со стендом Центра машинного обучения ВИТ «ЭРА» и стендом «Интеллектуальные обучающие системы для БПЛА».

Сенсацией Международного военно-технического форума «Армия-2023» в этом году является площадка клуба «Дронбиатлон».

Впервые здесь проходит расширенный комплекс мероприятий, включающий статическую выставочную экспозицию беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, научно-деловую программу с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих предприятий промышленности, научных и деловых элит, а также руководителей ведущих школ подготовки добровольцев-пилотов FPV. В программу чемпионата включены соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, разведке и поражению мишеней с использованием методов, апробированных в реальной боевой обстановке.

Свои образцы на выставочной площадке в демо-центре парка «Патриот» представила 51 компания-производитель. Гостям на форуме покажут более 100 экспонатов, проведут мастер-классы, на которых продемонстрируют процесс сборки дронов.

Выставочная площадка занимает более 1 500 квадратных метров и находится в демо-центре КВЦ парка «Патриот». Принять участие в мероприятии можно до самого окончания работы форума.

На полигоне Алабино 18 августа состоятся финальные состязания в командном и личном зачете по выполнению полетных заданий на FPV-дронах с учетом боевого опыта спецоперации.

Ранее на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» начали свою работу развлекательные площадки. Посетители форума могут посетить клуб «Полигон», где представлена информация о предстоящих Армейских играх-2024.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:49 В стране и мире
Видео
Цаликов провел конференцию «Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности» на «Армии-2023»
17:06 Вопросы истории
В Минске стартовал II Международный антифашистский конгресс
15:26 В стране и мире
Видео
Следствие потребовало арестовать обвиняемого по делу о взрыве АЗС в Дагестане
14:34 В стране и мире
Видео
Мягков: на Украине воспитали общество, которое сегодня готово истребить нас
15:23 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной ж/д магистрали от Москвы до Петербурга
Популярное
Видео
Байден напугал зрителей в Белом доме своим жутким шепотом
Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно за угрозы в адрес журналиста
Видео
В Минобороны России констатировали, что США начали подготовку к новой пандемии
Видео
В Грузии из-за российского барабанщика сорвали концерт The Killers
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.