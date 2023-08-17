Форум «Армия-2023» начинает работать для массового посещения

Выставка занимает более 1 500 квадратных метров и находится в демо-центре КВЦ парка «Патриот».

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Международный военно-технический форум «Армия-2023» с 18 по 20 августа заработает в режиме массового посещения. Для встречи широкого круга гостей в пятницу и в выходные дни подготовлены площадки «Армии-2023».

На статической экспозиции, сформированной в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот» и аэродрома Кубинка, выставлены 28,5 тысячи экспонатов от 1,5 тысячи организаций и предприятий промышленности.

На специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники продемонстрированы основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии. На ней гости могут увидеть подсистемы разведки и управления, увязанные в общий контур со средствами поражения. Кроме того, представлены применяемые огневыми средствами боеприпасы. В числе представленных образцов - 122-мм РСЗО «Торнадо-Г», 82-мм самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», 152-мм САУ на автомобильном шасси «Мальва», самоходный противотанковый ракетный комплекс с двумя независимыми прицельно-пусковыми модулями с двухканальными теле- и тепловым автоматом сопровождения цели «Корнет-Д1», 120-мм перспективное самоходное артиллерийское орудие для ВДВ «Лотос», переносная радиолокационная станция разведки огневых позиций минометов «Аистенок», комплекс средств автоматизированного управления подразделениями Воздушно-десантных войск «Завет-Д», комплекс с управляемыми боеприпасами малого и среднего класса «Ланцет», пункт комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О» и другая техника.

Также на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот» в павильоне «Е» представлены экспонаты специализированной выставки «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта». Выставка посвящена передовым достижениям в области отечественных технологий искусственного интеллекта.

Здесь продемонстрированы лучшие практические разработки и технологии в различных отраслях и сферах применения, в том числе внедренные в инновационно развитых регионах России.

В качестве экспонентов выставки выступают организации, имеющие наилучшие практические результаты.

Основные участники: Департамент предпринимательства и инноваций г. Москвы; Фонд Сколково; Нижегородская область; Ульяновская область; Консорциум робототехники; Центры искусственного интеллекта; Фонд «Московский инновационный кластер»; Ассоциация «Доверенная платформа», Военный инновационный технополис «ЭРА» со стендом Центра машинного обучения ВИТ «ЭРА» и стендом «Интеллектуальные обучающие системы для БПЛА».

Сенсацией Международного военно-технического форума «Армия-2023» в этом году является площадка клуба «Дронбиатлон».

Впервые здесь проходит расширенный комплекс мероприятий, включающий статическую выставочную экспозицию беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, научно-деловую программу с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, ведущих предприятий промышленности, научных и деловых элит, а также руководителей ведущих школ подготовки добровольцев-пилотов FPV. В программу чемпионата включены соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, разведке и поражению мишеней с использованием методов, апробированных в реальной боевой обстановке.

Свои образцы на выставочной площадке в демо-центре парка «Патриот» представила 51 компания-производитель. Гостям на форуме покажут более 100 экспонатов, проведут мастер-классы, на которых продемонстрируют процесс сборки дронов.

Выставочная площадка занимает более 1 500 квадратных метров и находится в демо-центре КВЦ парка «Патриот». Принять участие в мероприятии можно до самого окончания работы форума.

На полигоне Алабино 18 августа состоятся финальные состязания в командном и личном зачете по выполнению полетных заданий на FPV-дронах с учетом боевого опыта спецоперации.

Ранее на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» начали свою работу развлекательные площадки. Посетители форума могут посетить клуб «Полигон», где представлена информация о предстоящих Армейских играх-2024.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.