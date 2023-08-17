Генерал-майор Ногин: академия РВСН ввела в строй более 30 тренажеров в 2023 году

Замначальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин заявил, что процент обеспеченности современными учебно-тренировочными средствами составляет более 80.

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Заместитель начальника Военной академии РВСН по учебной и научной работе генерал-майор Роман Ногин сообщил «Звезде», что академия ввела в строй более 30 тренажеров в 2023 году.

«В этом году мы ввели в строй более 30 тренажеров, новых», - сказал он в студии нашего канала на форуме «Армия-2023».

Ногин уточнил, что на данный момент процент обеспеченности современными учебно-тренировочными средствами - более 80.

Ранее сообщалось, что в технополисе «Эра» создают материал, делающий бойцов «невидимыми» для тепловизоров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.