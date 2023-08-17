Воробьев заявил, что охват МЦД-3 составит более миллиона человек

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Третий Московский центральный диаметр проходит через четыре подмосковных города, где в общей сложности проживает более миллиона человек, а к 2030 году число жителей увеличится вдвое. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии открытия МЦД-3.

«МЦД-3 "Зеленоград - Раменское" запущен! Спасибо президенту за поддержку такого крупного и важного для Подмосковья проекта. Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Жуковского и Люберец, где живут почти миллион человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза», - цитирует телеканал «360» сообщение Воробьева.

Губернатор также поблагодарил президента России Владимира Путина, мэра Москвы Сергея Собянина и «Российские железные дороги» за тесное партнерство.

Напомним, что 17 августа Путин дал разрешение на запуск первых поездов по МЦД-3. Новая железная дорога соединяет Раменское и Зеленоград. В ходе церемонии российский лидер предложил обдумать перспективы создания высокоскоростных магистралей в Адлер, Донецк и Луганск.