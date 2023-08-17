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Следствие потребовало арестовать обвиняемого по делу о взрыве АЗС в Дагестане

Ирина Елагина
15:26 17.08.2023
Дело об аресте слушается в Москве.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Москве начались судебные слушания по делу о взрыве на АЗС в Дагестане. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

На кадрах видео из суда видно, как подследственного заводят в зал судебного заседания.

«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Насрулаеву Эльдару Теймуровичу, обвиняемому по ч. 3 ст. 238 УК РФ, на срок до 14 октября», - сообщил источник РИА Новости.

По данным агентства, обвиняемый хранил селитру, которая взорвалась и спровоцировала пожар на АЗС.

Ранее по поручению Генпрокуратуры началась проверка законности размещения АЗС на территории Дагестана.

Напомним, что взрыв на АЗС в Дагестане произошел в ночь на 15 августа. Как рассказал «Звезде» сотрудник службы пожаротушения, «люди орали, кричали "Помогите!", кого увидим, того и вытаскивали быстрее».

Трагедия унесла жизни 35 человек, среди которых было трое детей, пострадали 119 человек, в том числе 20 детей, многие из них находятся в больницах Москвы и Махачкалы в тяжелом состоянии

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