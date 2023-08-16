Спасатель Эскеров рассказал, что на пожаре в Дагестане его поразил погибший с включенной камерой

По словам спасателя - участника операции по ликвидации последствий пожара на АЗС в Махачкале, после взрыва все кричали и звали на помощь.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Старший инструктор МЧС, пожарный Аскер Эскеров рассказал, что происходило на месте взрыва и пожара на АЗС в Дагестане в первые минуты после трагедии.

«Горело очень много машин. Не знали, с чего начать. Каждый кричал о помощи. И те люди, которые находились там, всячески оказывали помощь, но опять-таки и создавали помеху, так как мы переживали за них и не успевали всех выводить на безопасное расстояние», - отметил Эскеров.

Он добавил, что по правилам во время спасательной операции всегда первая помощь оказывается детям, но при взрыве на АЗС пожар был такой силы, что выбора спасателям не оставил - они бросались на помощь всем, кого можно было спасти.

«Мы по работе спасаем детей в первую очередь, и взрослых пожилых. Но там не было времени выбирать, так как люди орали, кричали "помогите", кого увидим, того и вытаскивали быстрее», - рассказал пожарный.

При взрыве погибли десятки людей, но одного из них Эскеров запомнил особенно.

«Я запомнил много пострадавших. Запомнил одного, который умер с включенной камерой. Он, видимо, снимал или что. На него смотреть невозможно было. Это большой минус наших людей, образовывается пожар, надо убегать. Кто-то хочет помочь, но это уже не объяснишь никак», - признался пожарный.

Он также отметил, что личный состав специальной пожарной части поработал на месте ЧП отлично.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин затронул тему трагедии в Дагестане на встрече с членами Правительства РФ.