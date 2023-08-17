МО РФ показало кадры уничтожения эшелона с боеприпасами ВСУ на станции Межевая

Боеприпасы противника были уничтожены после ракетных ударов ВС РФ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения эшелона на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области. В вагонах находили боеприпасы для украинских боевиков.

По эшелону было нанесено несколько ракетных ударов. В результате боеприпасы противника сгорели в ярких вспышках пламени. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что удар был нанесен в районе разгрузки вагонов.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры поражения батареи С-300 украинских боевиков в Николаевской области. Она была поражена в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.