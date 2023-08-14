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МО РФ показало кадры поражения батареи С-300 ВСУ в Николаевской области

18:44 14.08.2023
Вражеская батарея С-300 была поражена в районе населенного пункта Зеленый Гай.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало кадры поражения батареи С-300 украинских боевиков в Николаевской области.

В МО РФ отметили, что вражеская батарея зенитного ракетного комплекса С-300 была поражена в районе населенного пункта Зеленый Гай.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об ударе высокоточным оружием по местам хранения морских беспилотников противника. Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что все назначенные цели были поражены.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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