Российские бойцы улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

Также на Купянском направлении было отражено шесть украинских атак за сутки.

© Фото: РИА Новости

Минобороны России сообщило об улучшении положения по переднему краю на Купянском направлении.

«На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю», - говорится в сводке о проведении специальной военной операции.

Также на Купянском направлении наши бойцы отразили шесть атак противника в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка и Новоселовское. Суточные потери украинской стороны составили до 125 человек. Помимо живой силы, противник лишился нескольких единиц техники, включая самоходный миномет «Тюльпан», буксируемой гаубицы М777 и американской САУ М109 Paladin.

Кроме того, российские военные отличились на Донецком направлении - штурмовые отряды провели успешные наступательные действия и улучшили положение по переднему краю. В российском оборонном ведомстве также отчитались об уничтожении украинского военного эшелона с боеприпасами в Днепропетровской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.