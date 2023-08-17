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Бойцы группировки «Центр» отразили две атаки ВСУ и уничтожили более 60 боевиков

07:24 17.08.2023
Также были сбиты беспилотник «Лелека-100» и два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».
© Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости
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Бойцы группировки войск «Центр» отразили две атаки украинских штурмовиков на Сватовском направлении и уничтожили более 50 боевиков на Красно-Лиманском направлении. Об этом рассказал Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки «Центр».

«На Сватовском направлении штурмовые группы 68-й егерской бригады ВСУ предприняли две попытки вернуть утраченные позиции. Слаженными действиями передовых подразделений группировки войск "Центр" атаки были отражены», - сообщил Савчук.

Савчук отметил, что потери противника в ходе отражения атак составили более 10 человек и одну бронированную машину.

На Красно-Лиманского направления артиллерия и авиация группировки ударили по штурмовым группам 21-й и 42-й механизированный бригад ВСУ. В результате противник потерял еще более 50 боевиков, боевую машину пехоты и бронированную машину.

По словам начальника пресс-центра группировки «Центр», бомбардировочная авиация также нанесла удары по двум командно-наблюдательным пунктам, пункту временной дислокации противника в районах Дружелюбовки и Серебрянки. При помощи средств ПВО были сбиты беспилотник «Лелека-100» и два реактивных снаряда РСЗО «Ураган».

Ранее стало известно, что бойцы группировки «Запад» отразили пять атак боевиков на Купянском направлении. Российские военнослужащие разгромили до двух взводов украинской пехоты в районе поселка Ольшаны.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.

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