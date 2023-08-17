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Боевики нанесли удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны Херсонской области

Елизавета Егорова
01:19 17.08.2023
Артиллерийский удар боевиков пришелся на дома мирных жителей Новокаховского городского округа.
Боевики нанесли удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны Херсонской области
© Фото: Риа Новости Крым
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Украинские боевики нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в поселке Днепряны Херсонской области. В зону атаки попали дома в районе ХПП и улицы Новоодесская.

«Боевики ВСУ в 22:10 нанесли массированный артиллерийский удар по домам мирных жителей в пгт. Днепряны Новокаховского городского округа. Удар пришелся по домам в районе ХПП и улице Новоодесская», - сообщила администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

Сейчас уточняется информация по пострадавшим и разрушениям.

Ранее националисты обстреляли Чонгарский мост между Крымом и Херсонской областью ракетами Storm Shadow. Кроме моста пострадала и поселковая школа, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо.

Экспертное мнение и аналитика
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