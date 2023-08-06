Боевики обстреляли мост, соединяющий Геничевск с Арабатской стрелкой, ранен мирный житель

В ходе обстрела ВСУ моста над проливом Тонкий был поврежден газопрвод - 20 тысяч жителей Геничевска остались без газа.

© Фото: Владимир Сальдо, Telegram

Украинские боевики 6 августа выпустили 12 ракет, 9 из которых сбила российская система ПВО, по мосту через пролив Тонкий. Сооружение соединяло город Геничевск с Арабатской стрелкой. В результате атаки пострадал мирный житель, а 20 тысяч людей остались без газа.

«Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилета. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ. Более 20 тысяч жителей города остались без газоснабжения», - написал ВРИО губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, повреждения незначительны и будут быстро устранены.

Также стало известно об обстреле Чонгарского моста ракетами Storm Shadow и попадании одной из них в поселковую школу.