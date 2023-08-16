Украинские боевики выпустили по Донецку 11 «натовских» снарядов за 10 минут

© Фото: РИА Новости

Украинские боевики в среду утром трижды обстреляли Куйбышевский район Донецка за 10 минут, выпустив по нему 11 «натовских» снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм», - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

В 7:10 и в 7:15 в этом же направлении зафиксировали еще по четыре снаряда со стороны боевиков.

Спустя час под обстрелом оказались Куйбышевский и Кировский районы. В 8:05 и в 8:15 боевики выпустили семь «натовских» снарядов.

Ранее в ДНР погиб один человек и шесть получили ранения при обстреле кассетными боеприпасами. В тот день, 12 августа, украинские боевики выпустили по Донецку 36 кассетных снарядов за 30 минут.