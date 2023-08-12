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В ДНР один человек погиб и шесть ранены при обстреле кассетными снарядами

Сергей Лебедев
20:57 12.08.2023
В Донецке жертвой националистов стал мужчина 1986 года рождения.
В ДНР один человек погиб и шесть ранены при обстреле кассетными снарядами
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Сегодня один мирный житель погиб во время обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что националисты применяли кассетные боеприпасы.

Мэр города Алексей Кулемзин уточнил, что жертвой националистов стал мужчина 1986 года рождения. Вражеский снаряд угодил в летнюю кухню частного дома.

Также шесть человек получили ранения при обстреле Макеевки, Светлодарска и Петровского района Донецка. Среди пострадавших есть 12-летняя девочка.

Повреждения получили шесть жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что почти за полчаса по городу было выпущено 36 кассетных боеприпасов. Обстрел велся со стороны Нетайлово, Галицыновки и Новоселовки Первой.

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