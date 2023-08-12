Украинские боевики за полчаса выпустили по Донецку 36 кассетных снарядов

В результате обстрела в Петровском районе погиб один мирный житель.

© Фото: Svetlana Vozmilova,GlobalLookPress

Сегодня украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под ударом оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города. С 19:05 по 19:40 боевики выпустили 36 кассетных снарядов. Обстрел велся со стороны Нетайлово, Галицыновки и Новоселовки Первой.

В результате атаки в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, накануне националисты за три часа по Донецку выпустили 17 кассетных снарядов.