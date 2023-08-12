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Украинские боевики за полчаса выпустили по Донецку 36 кассетных снарядов

Сергей Лебедев
20:25 12.08.2023
В результате обстрела в Петровском районе погиб один мирный житель.
Украинские боевики за полчаса выпустили по Донецку 36 кассетных снарядов
© Фото: Svetlana Vozmilova,GlobalLookPress
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Сегодня украинские националисты обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Под ударом оказались Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы города. С 19:05 по 19:40 боевики выпустили 36 кассетных снарядов. Обстрел велся со стороны Нетайлово, Галицыновки и Новоселовки Первой.

В результате атаки в Петровском районе Донецка погиб один мирный житель. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Напомним, накануне националисты за три часа по Донецку выпустили 17 кассетных снарядов.

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