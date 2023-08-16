ВС РФ пресекли попытку Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Калужской области

Пострадавших и разрушений нет.

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Утром 16 августа на территории Калужской области были сбиты три украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 5:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области», - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что все беспилотники были своевременно обнаружены и уничтожены. Разрушения не зафиксированы, никто не пострадал.

Ранее дроны самолетного типа уничтожили в воздушном пространстве Белгородской и Курской областей.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.