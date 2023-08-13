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ВС РФ уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью

Анна Назайкина
11:39 13.08.2023
В результате произошедшего никто не пострадал.
ВС РФ уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press
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Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, добавили в военном ведомстве.

Уточняется, что приблизительно в 11 часов утра ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории нашей страны.

Средства противовоздушной обороны обнаружили объект, а затем уничтожили его над территорией Белгородской области.

Сегодня в небе над регионом приблизительно в четыре часа утра российские войска ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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