ВС РФ уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью
В результате произошедшего никто не пострадал.
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Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, добавили в военном ведомстве.
Уточняется, что приблизительно в 11 часов утра ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории нашей страны.
Средства противовоздушной обороны обнаружили объект, а затем уничтожили его над территорией Белгородской области.
Сегодня в небе над регионом приблизительно в четыре часа утра российские войска ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.