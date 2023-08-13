В стране и мире ВС РФ уничтожили дрон самолетного типа над Белгородской областью Анна Назайкина В результате произошедшего никто не пострадал. © Фото: Serguei Fomine, Global Look Press Читайте нас на: Средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В результате произошедшего пострадавших и разрушений нет, добавили в военном ведомстве. Уточняется, что приблизительно в 11 часов утра ВС РФ пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории нашей страны. Средства противовоздушной обороны обнаружили объект, а затем уничтожили его над территорией Белгородской области. Сегодня в небе над регионом приблизительно в четыре часа утра российские войска ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика