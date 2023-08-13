Над Курской областью средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа

В Минобороны России сообщили, что пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нет.

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Вооруженные силы России в воскресенье, 13 августа, пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили украинский БПЛА в небе над Курской областью и уничтожили его, заявили в МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нет.

В Минобороны России также сообщили, что сегодня днем ВС РФ уничтожили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. По данным ведомства, в результате произошедшего никто не пострадал, разрушений объектов инфраструктуры нет.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.