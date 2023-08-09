Шойгу заявил, что США пошли на военное преступление, поставив Украине кассетные боеприпасы
Глава МО РФ отметил, что Вашингтон повышает ставки, добиваясь поставок Киеву все более дальнобойного и смертоносного оружия.
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что Вашингтон пошел на военное преступление, включив в помощь киевскому режиму запрещенные кассетные боеприпасы.
Глава МО РФ отметил, что Соединенные Штаты повышают ставки, добиваясь поставок Украине все более дальнобойного и смертоносного оружия.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.