ИИ «Поляны-Д4М1» может рассчитать силы и средства для отражения воздушного удара
Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию АО «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» Алексей Гаврилин сообщил «Звезде», что искусственный интеллект комплекса управления средствами ПВО «Поляна-Д4М1» может рассчитать силы и средства для отражения воздушного удара.
«В этой машине применяются элементы искусственного интеллекта - система поддержки принятия решений. На основе исходных данных, которые получает командир, рассчитываются искусственным интеллектом те силы и средства, которые надо применять для отражения удара», - сказал в студии нашего канала на форуме «Армия-2023» Гаврилин.
Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев лично ознакомился с комплексом «Поляна-Д4М1».
Кроме этого, начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил в студии «Звезды» на «Армии-2023», что Т-90М «Прорыв» - один из немногих бронеобъектов с элементами искусственного интеллекта.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.