В стране и мире ИИ «Поляны-Д4М1» может рассчитать силы и средства для отражения воздушного удара Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию АО «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» Алексей Гаврилин уточнил, что расчет производится на основе получаемых командиром исходных данных. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: АО Радиозавод Читайте нас на: Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию АО «Радиозавод» холдинга «Росэлектроника» Алексей Гаврилин сообщил «Звезде», что искусственный интеллект комплекса управления средствами ПВО «Поляна-Д4М1» может рассчитать силы и средства для отражения воздушного удара. «В этой машине применяются элементы искусственного интеллекта - система поддержки принятия решений. На основе исходных данных, которые получает командир, рассчитываются искусственным интеллектом те силы и средства, которые надо применять для отражения удара», - сказал в студии нашего канала на форуме «Армия-2023» Гаврилин. Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев лично ознакомился с комплексом «Поляна-Д4М1». Кроме этого, начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявил в студии «Звезды» на «Армии-2023», что Т-90М «Прорыв» - один из немногих бронеобъектов с элементами искусственного интеллекта. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика