Василий Елистратов: Т-90М - один из немногих бронеобъектов с элементами ИИ

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Технологии искусственного интеллекта внедрены в танке Т-90М «Прорыв», рассказал на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» начальник Управления развития технологий искусственного интеллекта МО РФ, доктор технических наук Василий Елистратов.

«Танк Т-90М "Прорыв" - один из немногих объектов бронетехники, на который уже сейчас внедрены технологии искусственного интеллекта», - сказал он в студии «Звезды».

Елистратов добавил, что бронетехника, которую восстанавливают после боевых действий в зоне спецоперации, возвращается в строй в модернизированном виде с элементами ИИ.

«Это автоматы сопровождения целей, которые фактически могут заменить наводчика оператора. Но в конечном счете команду на применение оружия дает человек. Плюс система обеспечения движения. Электронная система бронетанкового вооружения и техники способна стать основой для безэкипажного использования», - добавил он.

ИИ и роботизация значительно расширяют возможности вооружений и сохраняют жизни. Елистратов предположил, что в настоящий исторический момент зарождается новый род войск - робототехнических и интеллектуальных.

Ранее корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» показал боевую работу экипажа танка Т-90М «Прорыв» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.