На «Армии-2023» показали «Поляну-Д4М1», которая может защитить квадрат 800х800 км

Комплекс «Поляна-Д4М1» нужен для того, чтобы управлять действиями средств противовоздушной обороны.

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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев на форуме «Армия-2023» увидел новейший комплекс управления войсками.

«"Поляна-Д4М1" - продолжение линейки автоматизированных комплексов управления войсками. Эта машина отличается от своих предшественников, что получила возможность сопряжения с авиацией и ВМФ», - прокомментировал корреспондент.

Уточняется, что комплекс может обеспечить оборону участка 800х800 километров - с него можно видеть ситуацию в целом и ставить задачи средствам противовоздушной обороны.

«Командир видит, откуда происходит налет, видит все средства именно противника откуда летят», - прокомментировал главный инженер научно-технического центра Виталий Кузьмин.

Он добавил, что командиру будет видно, у какого зенитного ракетного комплекса осталось сколько ракет. Из понимания этой обстановки можно принимать оптимальные решения, обеспечивая надежное эшелонирование средств.

Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» выставили трофейную технику из зоны специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.