В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На «Армии-2023» показали «Поляну-Д4М1», которая может защитить квадрат 800х800 км

Валентин Гвоздев
17:55 15.08.2023
Комплекс «Поляна-Д4М1» нужен для того, чтобы управлять действиями средств противовоздушной обороны.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев на форуме «Армия-2023» увидел новейший комплекс управления войсками.

«"Поляна-Д4М1" - продолжение линейки автоматизированных комплексов управления войсками. Эта машина отличается от своих предшественников, что получила возможность сопряжения с авиацией и ВМФ», - прокомментировал корреспондент. 

Уточняется, что комплекс может обеспечить оборону участка 800х800 километров - с него можно видеть ситуацию в целом и ставить задачи средствам противовоздушной обороны. 

«Командир видит, откуда происходит налет, видит все средства именно противника откуда летят», - прокомментировал главный инженер научно-технического центра Виталий Кузьмин. 

Он добавил, что командиру будет видно, у какого зенитного ракетного комплекса осталось сколько ракет. Из понимания этой обстановки можно принимать оптимальные решения, обеспечивая надежное эшелонирование средств. 

Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» выставили трофейную технику из зоны специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
Трофейная американская гаубица М777 представлена на форуме «Армия-2023»
15:24 Армия
Видео
МО РФ: удар высокоточным оружием нанес значительный ущерб ВПК Украины
15:03 В стране и мире
Видео
От взорвавшейся в Дагестане АЗС осталась гигантская воронка
13:54 Армия
Видео
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили 6-часовой полет над нейтральными водами Японского моря
12:58 Армия
Видео
МО РФ показало кадры досмотра следовавшего в порт Измаил сухогруза «Сукра Окан»
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что Киев использует гражданские объекты для прикрытия своих войск с первых дней СВО
Видео
Разработчик БЛА сравнил FPV-дроны с первым огнестрельным оружием в Средневековье
Видео
На форуме «Армия-2023» впервые покажут колесную гаубицу «Мальва»
Видео
Продюсер Лады Дэнс рассказал, что ей предстоит болезненный курс реабилитации
Lancet: длительное заболевание COVID может поменять цвет ног у мужчин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.