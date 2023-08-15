На «Армии-2023» показали «Поляну-Д4М1», которая может защитить квадрат 800х800 км
Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев на форуме «Армия-2023» увидел новейший комплекс управления войсками.
«"Поляна-Д4М1" - продолжение линейки автоматизированных комплексов управления войсками. Эта машина отличается от своих предшественников, что получила возможность сопряжения с авиацией и ВМФ», - прокомментировал корреспондент.
Уточняется, что комплекс может обеспечить оборону участка 800х800 километров - с него можно видеть ситуацию в целом и ставить задачи средствам противовоздушной обороны.
«Командир видит, откуда происходит налет, видит все средства именно противника откуда летят», - прокомментировал главный инженер научно-технического центра Виталий Кузьмин.
Он добавил, что командиру будет видно, у какого зенитного ракетного комплекса осталось сколько ракет. Из понимания этой обстановки можно принимать оптимальные решения, обеспечивая надежное эшелонирование средств.
Также сообщается, что на форуме «Армия-2023» выставили трофейную технику из зоны специальной военной операции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.