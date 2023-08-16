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Кириллов: более десятка лабораторий США на Украине перестало работать из-за СВО

17:28 16.08.2023
При этом часть лабораторий была вывезена и развернута на других территориях - их работа продолжилась.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: imagebroker, Giuseppe Graziano, Globallookpress
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что более десятка американских биолабораторий на территории Украины перестало функционировать из-за специальной военной операции.

«С большой долей вероятности, больше десятка перестали функционировать непосредственно под нашим влиянием. Часть была вывезена и развернута, продолжена на других территориях», - сказал Кириллов.

Игорь Кириллов заметил, что сказать, что американская биологическая программа на Украине свернута, нельзя. Ведь всего, по словам начальника войск РХБЗ, там работало порядка 40 лабораторий Пентагона. 

Кроме этого, Кириллов отметил иезуитское коварство Соединенных Штатов - они начинают военно-биологическую деятельность в других странах под предлогом помощи, а тех, кто все понимает, соблазняют деньгами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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