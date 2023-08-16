В стране и мире Начальник войск РХБЗ: с Пентагоном на Украине работало порядка 40 лабораторий Больше десяти биологических лабораторий уже перестали функционировать, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Порядка 40 биологических лабораторий, где велась работа с опасными вирусами, сотрудничали непосредственно с Пентагоном, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов в студии «Звезды». «Количество лабораторий, которые непосредственно работали с Пентагоном, - порядка 40 с небольшим. Больше десяти перестали функционировать под нашим влиянием. Часть вывезены, и продолжена деятельность на других территориях», - сказал он. Кириллов также сообщил о внедрении технологий искусственного интеллекта в работу биологических лабораторий. «Это так называемая гаражная лаборатория, ряд наборов, которые позволяют синтезировать вирусы, все это объединяется в единую информационную систему», - добавил начальник войск РХБЗ. Сегодня на брифинге Кириллов заявил, что Соединенные Штаты стремятся к глобальному контролю за биологической обстановкой. Для достижения своих целей США создали Управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования. Соответствующая информация была размещена на сайте Белого дома 21 июля этого года. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика