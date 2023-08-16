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США начинают военно-биологическую деятельность в других странах под предлогом помощи

17:00 16.08.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что те, кто принимает эту помощь на постсоветском пространстве, понимают последствия, но просто не собираются жить в своих странах.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Daniel Reinhardt, dpa, Globallookpress
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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов рассказал «Звезде», как американцы разворачивают военно-биологическую деятельность на постсоветском пространстве. 

«Сначала американское ведомство, чаще всего это агентство по снижению угроз DTRA, говорит, что "у вас все плохо, в вашей стране все разрушено, вы еще пользуетесь советскими технологиями, а мы откроем вам глаза, мы построим вам лабораторию, мы вас спасем"», - заявил Кириллов в студии нашего телеканала на форуме «Армия-2023».

По словам Игоря Кириллова, большую роль тут играют деньги. Он сравнил ситуацию с библейскими тридцатью сребрениками - сумма побольше и в долларах, но суть та же. 

Кириллов подчеркнул, что люди, которые принимают такую «помощь», обычно прекрасно понимают последствия, но при этом они просто не собираются жить в своих странах в будущем.

Ранее исполнительный директор АО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев заявил, что беспилотные аэротакси станут реальностью уже через 10-15 лет.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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